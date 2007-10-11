Украина предлагает Словакии упрощенный визовый режим в 50-километровой зоне

Украина хочет подписать со Словацкой республикой соглашение об упрощенном визовом режиме в 50-километровой приграничной зоне наподобие соглашения с Венгрией. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, министр напомнил, что месяц назад Украина подписала соглашение с Венгрией о безвизовых поездках украинских граждан в пределах 50-километровой приграничной зоны. А.ЯЦЕНЮК убежден, что аналогичное соглашение должно быть подписано и со словаками.

«Мы сегодня официально начнем переговоры относительно этого соглашения, и до конца года она должна быть», - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября министры иностранных дел Украины и Венгерской Республики Арсений ЯЦЕНЮК и Кинга ГЁНЦ подписали Соглашение о правилах местного приграничного движения. Положениями Соглашения предусмотрено безвизовое движение через общую границу гражданами Украины и Венгрии, проживающих в пограничной зоне (50 км от границы) на основании разрешений на упрощенное пересечение границы.