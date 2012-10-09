Создатели «антиоппозиционного» фильма ответили Турчинову на его обвинения в клевете

«Когда появляется независимое журналистское расследование, в ходе которого вскрываются факты, невыгодные для оппозиционеров - сразу начинаются громкие заявления о грязи, нарушении законов и использовании «черного пиара», - заявляют журналисты телекомпании ВТВ. - И, как видим, то, что в ходе расследования использовались только официальные, конкретные документы, архивные материалы и даже видеоматериалы, нисколько не волнует вышеназванных политиков».

Авторы фильма утверждают, что в ходе журналистского расследования были приведены неопровержимые факты политических конфликтов между ныне объединенных в оппозиционном движении политиками, факты «оснований» и злоупотребление служебными обязанностями.

«Турчинов и Князевич назвали программу «Последнее предупреждение» откровенной ложью. Но почему они конкретно не указывают на то - где именно журналисты озвучили неправду? Разве Яценюк не говорил то, что слышали миллионы граждан? Разве Тимошенко не делала громких заявлений во время известных телешоу? Разве экс-главе Броварской РГА не подсовывали взятку в 42 млн. долларов? Может земснаряд под Киевом, о котором люди узнают сегодня, пока не работает и не приносит прибыли тем, на кого указано в нашей программе? Укажите на ложь - и мы дадим опровержение изложенных нами фактов», - отмечают корреспонденты.

Как сообщал УНИАН, оппозиция обвинила власть в незаконном использовании государственного информпространства для дискредитации оппозиции. В частности речь шла о том, что со 2 октября в вечернем эфире Первого национального демонстрируется шестиминутный ролик, содержащий "демонстративный грязь и циничную ложь" против лидеров оппозиции. Батькивщина требует предоставить ей время для опровержения этой информации, в противном случае обещает судиться с УНТК.