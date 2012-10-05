НТКУ заявляет, что антиоппозиционный фильм размещен в эфире законно

Об этом говорится в заявлении НТКУ. Компания отмечает, что ролик размещен в эфире согласно закону об агитации на заказ субъекта избирательного процесса. С заказчиком заключили соответствующий договор и фильм был обозначен как "Предвыборная агитация", пишет Украинская правда.

"Национальная телекомпания Украины обращает внимание на то, что согласно норм украинского законодательства она не может влиять на содержание материалов предвыборной агитации, кроме случаев, когда такое предвыборная агитация содержит призывы к изменению конституционного строя, пропаганду насилия и разжигание вражды или сведения, недостоверность или клеветнический характер которых установлены в судебном порядке", - говорится в заявлении.

НТКУ добавляет, что осознает, что некоторые политические партии используют телевизионный эфир для фактической антирекламы своих оппонентов. "Но побуждение избирателей не голосовать за определенного кандидата в депутаты или партию - субъекта избирательного процесса является одной из форм предвыборной агитации в понимании Закона Украины" О выборах народных депутатов Украины ". Учитывая это, НТКУ не имеет оснований для исключения из эфира таких материалов предвыборной агитации, если они не нарушают требований законодательства", - заявляет телекомпания.

Как сообщал УНИАН, оппозиция обвинила власть в незаконном использовании государственного информпространства для дискредитации оппозиции. В частности речь шла о том, что со 2 октября в вечернем эфире Первого национального демонстрируется шестиминутный ролик, содержащий "демонстративную грязь и циничную ложь" против лидеров оппозиции. "Батькивщина" требует предоставить ей время для опровержения этой информации. В противном случае обещает судиться с телекомпанией.