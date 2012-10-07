СМИ: Семья Мазурка по несколько дней не выходит из дома (новое фото)

Как сообщается в сюжете ТСН, Мазурки были обычной семьей, пока их фамилию не назвала милиция.

"Каждый человек имеет право на уважение своего имени, и мы знаем, что человек невиновен, пока его вина не установлена ​​судом. Гражданский кодекс предусматривает, что имя подозреваемого раскрывается только после обвинительного приговора суда", - отметил юрист Ярослав Олейник.

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Вместе с тем он признает - имя подозреваемого иногда надо называть, в частности, в интересах следствия.

При этом в милиции считают, что на этот раз так и сделали.

"Ни слова о том, что Мазурок преступник нет. Если человек подозревается, и его нет ни дома, ни во Львовской области, этого человека объявляют в розыск. Мы можем это обнародовать и делать с помощью СМИ", - заявил спикер МВД Владимир Полищук.