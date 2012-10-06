Политолог: гомосексуализмом ВР отвлекает внимание от выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Гарань сказал на пресс-конференции.

«Почему он был принят именно сейчас? А о чем еще говорить накануне выборов партии власти? О языке уже отыграли. Все это отвлекает внимание. Это, так сказать, политтехнология», - сказал он.

А.Гарань отметил, что основная проблема в отношениях Украины с ЕС - это отсутствие верховенства права и то, что Украина становится недемократической страной.

«А проблема сексуальных меньшинств - это небольшая проблема на этом фоне. Ее можно решать постепенно. Это же не является проблемой, от которой зависит, станем ли мы членами ЕС или нет», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)».

За это решение проголосовали 289 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается путем внесения изменений в законы «О защите общественной морали», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», «Об издательском деле» и Уголовный кодекс запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрета.

Также предлагается установить ответственность за действия, которые пропагандируют отношения сексуального характера лиц одного пола, злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использование телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма.

В соответствии с законопроектом, ввоз в Украину товаров, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, гомосексуализм карается штрафом до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет с конфискацией товаров.

Те же действия, касающиеся кино- и видеопродукции, пропагандирующей гомосексуализм, караются штрафом до 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 5 лет с конфискацией кино- и видеопродукции.