ЕС разочарован намерениями ВР запретить пропаганду гомосексуализма

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Петер Стано.

“Европейский Союз занимает четкую позицию в защите прав человека тех, кто сталкивается с дискриминацией и жестокостью по разным причинам, включая их сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Европейский Союз осуждает любые высказывания гомофобии или трансфобии, и рассматривает это как недопустимое нарушение прав человека”, - сказал он.

Пресс-секретарь комиссара напомнил, что в июне-июле этого года ЕС уже жестко отреагировал на законодательную инициативу №8711 о запрете пропаганды гомосексуализма, которая решением парламента не была одобрена.

“Очень разочаровывает, что этот вопрос опять был поднят. Такие законодательные инициативы будут позорить сообщество ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуальности и трансгендеров – УНИАН) и дополнительно исказить принцип недискриминации и ситуацию со свободой слова, свободой СМИ, свободой ассоциаций и свободой мирных собраний”, - сказал П.Стано.

Он также отметил, что текст проекта закона противоречит ряду международных обязательств Украины, в том числе, в рамках Европейской конвенции по правам человека и Конвенции ООН по правам ребенка, а также противоречит нормам и ценностям, которые продвигаются и защищаются Европейским Союзом и его странами-членами как в середине, так и на международном уровне.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)». За данное решение проголосовали 289 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Законопроектом предлагается путем внесения изменений в законы «О защите общественной морали», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», «О телевидении и радиовещании», «Об издательском деле» и Уголовный кодекс запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрета.

Также предлагается установить ответственность за действия, которые пропагандируют отношения сексуального характера лиц одного пола, злоупотребления свободой деятельности печатных СМИ или использования телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма. В соответствии с законопроектом, ввоз в Украину товаров, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, гомосексуализм наказывается штрафом до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет с конфискацией товаров.

Те же действия относительно кино- и видеопродукции, пропагандирующие гомосексуализм, наказываются штрафом до 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 5 лет с конфискацией кино- и видеопродукции.