Наблюдатели ENEMO уже заметили манипуляции во время избирательной кампании

Об этом заявил руководитель миссии Питер Новотны в эфире «5-го канала», сообщает «Украинская правда».

"Окружные избирательные комиссии, мы сейчас можем видеть, они открыты для наблюдателей, но не все время. У них есть закрытые сессии, когда они решают все вопросы. И также открытые, но они очень формальны, они просто показывают наблюдателям, журналистам и партиям результаты", - отметил он.

"Сейчас идет дискуссия, что все решения, в действительности, принимаются за закрытыми дверями", - уточнил наблюдатель.

П.Новотны положительно оценил ограничение возможности изменения избирателем места своего голосования в пределах одного округа. "Мы признали этот положительный шаг", - добавил он.

При этом П.Новотны отметил, что ENEMO "уже заметили много проблем и манипуляций".

"Например, некоторые технические партии выдвигают одно и то же лицо, что и партия оппозиции, чтобы они не могли работать в участковых комиссиях. Или представители технических партий, которые подают кандидатов в члены участковых комиссий, от многих партий представляется одно лицо", - сказал он.

"Мы заметили много нарушений в самой избирательной кампании: использование административного ресурса, покупка голосов. И мы видим, что закон о выборах не дает эффективных рычагов, как работать с теми кандидатами, которые нарушают закон. И они получают лишь предупреждение", - заявил П.Новотны.

Отвечая на вопрос, как повлияет заключение лидеров оппозиционных партий «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Народной самообороны» Юрия Луценко на легитимность результатов, он заявил: "Да. Это проблема".

Наблюдатель также выразил убеждение, что если на участках "использовать камеры, то на них нужно также записывать и процесс подсчета голосов". "Использование видеокамер - это новый шаг, и он может вызывать также некоторые негативные моменты, если не позаботиться о конфиденциальности голосования, не позаботиться о том, чтобы все камеры функционировали", - отметил П.Новотны.

Справка УНИАН. Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) является международной сетью, которая состоит из 22 ведущих местных организаций из 17 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. ENEMO действует в соответствии с международными стандартами по международному наблюдению за выборами. Организации-участницы ENEMO осуществили наблюдение за более 200 национальными выборами и подготовили более 200 тысяч наблюдателей. На сегодня ENEMO осуществили мониторинг 15 избирательных процессов в семи странах.