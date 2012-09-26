В округе Кивалова еще 5 кандидатов отказались от баллотирования

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК на основании личных заявлений кандидатов об отказе баллотироваться.

Сразу пятеро кандидатов, которые баллотировались путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 135 (Одесская область), одновременно отказались продолжать борьбу за депутатский мандат. Среди них – Дмитрий Василевский, Вадим Гедульянов, Юрий Григоренко, Александр Ефимов и Анна Барышникова. Вчера трое кандидатов уже отказались продолжать борьбу за депутатский мандат в этом округе - Виктор Белый, Евгений затеки и Нина Анищук. В дальнейших избирательных гонках по 135-ому округу остаются 6 из 14 зарегистрированных ранее кандидатов, в том числе выдвиженец Партии регионов, народный депутат Сергей Кивалов.

ЦИК также отменил регистрацию трех кандидатов в депутаты, которые баллотировались в одномандатном избирательном округе № 43 (Донецкая область) – Юрия Броцилы, Дмитрия Павлова и Владимира Озерского. Теперь в этом округе остается 12 кандидатов в депутаты, в том числе выдвиженец Партии регионов, народный депутат Валентин Ландик.

Из борьбы за депутатский мандат в одномандатном избирательном округе № 37 (Донецкая область) выбыл выдвиженец партии "Зеленые" Святослав Цыпин. В дальнейших гонках будут принимать участие 10 кандидатов в депутаты, в том числе выдвиженец Партии регионов, сын премьер-министра Алексей Азаров.

Кроме того, ЦИК отменил регистрацию кандидата в депутаты Валерия Малушко, который баллотировался путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 37 (Днепропетровская область). В дальнейшей борьбе в этом округе будут принимать участие 11 кандидатов в депутаты.

От борьбы за депутатский мандат также отказался Игорь Козак, который баллотировался путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 122 (Львовская область). Теперь в этом округе продолжают борьбу 14 кандидатов в депутаты.

Согласно решениям ЦИК, соответствующие изменения будут внесены в избирательные бюллетени во всех этих трех одномандатных избирательных округах.

Таким образом, по состоянию на 26 сентября из избирательной кампании выбыли 68 кандидатов в депутаты, в том числе 2 – по решению суда, 65 – по собственному заявлению об отказе баллотироваться в Верховную Раду Украины и 1 – в связи со смертью. Свою борьбу за депутатский мандат в 225 одномандатных избирательных округах продолжают 3 064 кандидатов.