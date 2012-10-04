Батькивщина: "Письмо" Кузьмина нарушает кодекс поведения прокуроров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом заявил заместитель председателя партии «Батькивщина», бывший вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря.

«Юридический язык часто тяжел и непонятен, но иногда юридические фразы формулируют мысль очень четко. Одной из таких фраз является «res ipsa loquitur» - «говорит само за себя». Конечно, последнее «открытое письмо» заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина в Сенат США говорит само за себя, потому что он демонстрирует не только его непрофессионализм как прокурора, но и вендетту, которую объявил режим, чьим переданным доверенным лицом он является», - отметил Г.Немыря.

По его словам, Р.Кузьмин в письме в Конгресс США нарушает нормы «Проекта кодекса профессионального поведения Международной ассоциации прокуроров», в частности, пункт 5, которого требует, чтобы прокурор «уважал фундаментальные права подозреваемого и обвиненного на справедливый суд», однако в своем письме Р.Кузьмин четко называет Ю.Тимошенко виновной в том, что она причинила тяжелый и непоправимый вред своей стране.

Также Г.Немыря обратил внимание на то, что пункт 9 указанного кодекса требует, чтобы прокурор «был последовательным, непредвзятым, объективным и независимым». «Но как может поддерживать непредвзятость прокурор, который ездит по миру, обвиняя Тимошенко, который пишет публичные и открытые письма в законодательные органы наподобие Сената США, который использует публичные платформы, чтобы опозорить человека, против которого он выдвинул уголовные обвинения?», - подчеркнул Г.Немыря.

«Кузьмин настолько очевидно предвзят, что он, в сущности, обвиняет правительство США в том, что оно препятствует установлению справедливости, отказываясь сотрудничать в рамках его прокурорской кампании против бывшего премьер-министра Тимошенко. Более того, его предложение представить так называемые «доказательства» против Тимошенко в любом суде или публичных средствах информации также является нарушением профессиональных стандартов прокурора, ведь любой прокурор, заинтересованный в верховенстве права, представляет доказательства в суде, который действует по нормам права, где обвиняемый имеет возможность провести перекрестный допрос или опровергнуть их. Но, как правило, принимая во внимание опыт предыдущего судебного процесса над Тимошенко, ей отказывают и в этом основополагающем аспекте правосудия», - сказал он.

По убеждению Г.Немыри, письмо Р.Кузьмина в Конгресс США является «еще одним подтверждением судебной вендетты, которую объявило правительство президента Виктора Януковича не только Юлии Тимошенко, но и всем тем, кто стремится защитить свободу в Украине. То, что он просто стремился подобными лживыми путями повлиять на мнение американцев, демонстрирует пренебрежение, которое проявляют украинские правители к истинным демократическим представителям», - сказал Г.Немыря.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель генпрокурора Украины Р.Кузьмин обратился в Конгресс США с открытым письмом, в котором написал, что имеет доказательства причастности Ю.Тимошенко к четырем убийствам.

Он заявил, что готов предоставить американской стороне для ознакомления документы следствия и доказательства виноватости Ю.Тимошенко.

В письме Р.Кузьмин также подчеркнул, что Генеральная прокуратура Украины только в 2011-2012 годах более 20 раз обращалась в Департамент юстиции и Государственный департамент США за помощью в допросе экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который заявил о своей готовности дать показания украинским следователям. «Однако ни на один запрос мы не получили ответ. Нам закрыли саму возможность получить важные показания об убийствах в Украине», - заявил Р.Кузьмин.

Также Р.Кузьмин считает, что Сенат США, принимая резолюцию относительно Украины, был лишен достаточной информации о том, что Ю.Тимошенко «причинила Украине тяжелый, возможно, непоправимый вред, который отразился на моральном состоянии всей нации».

Справка УНИАН. 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.