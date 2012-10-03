Кузьмин направил США письмо о "причастности Тимошенко к четырем убийствам"

Как отмечается в письме Р.Кузьмина, текст которого передан УНИАН, его обращение к Конгрессу вызвано принятием Сенатом США резолюции по Украине.

«Основой такой резолюции стала ситуация с Юлией Тимошенко в Украине, которая, на мой взгляд, была неверно воспринята некоторыми американскими политиками. Основой такого невольного заблуждения является недостаточная информированность и однобокость оценок, которые сформированы заинтересованной стороной», - отметил Р.Кузьмин.

Он выразил убеждение, что представляющая Ю.Тимошенко сторона «ввела в заблуждение Сенат, подавая специально подобранную информацию, в основе которой были только эмоции, но не факты». При этом вторая сторона была лишена возможности предоставить свою аргументацию, говорит Р.Кузьмин.

В письме он также подчеркнул, что Генеральная прокуратура Украины только в 2011-2012 годах более 20 раз обращалась в Департамент юстиции и Государственный департамент США за помощью в допросе экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который заявил о своей готовности дать показания украинским следователям. «Однако ни на один запрос мы не получили ответа. Нам закрыли саму возможность получить важные свидетельства об убийствах в Украине», - заявил Р.Кузьмин.

Он также выразил готовность выступить в Конгрессе США и предоставить все имеющиеся документы по этому вопросу, а также выступить перед американскими СМИ, чтобы рассказать правду.

«Нет никаких сомнений, что прекращение уголовного дела об убийстве четырех человек, это грех перед Богом и людьми», - сказал Р.Кузьмин и добавил, что «драматизм ситуации, которую искусственно создали соратники Юлии Тимошенко, не должен затмевать истинных документальных фактов и не может позволить идти на компромиссы с преступностью».

Р.Кузьмин также выразил уверенность, что Сенат США был лишен достаточной информации о том, что Ю.Тимошенко «нанесла Украине тяжкий, возможно, непоправимый урон, который отразился на моральном состоянии всей нации».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.

Справка УНИАН. Р.Кузьмин неоднократно заявлял, что Генеральная прокуратура Украины располагает достаточными доказательствами, чтобы предъявить Ю.Тимошенко обвинения в финансировании убийства депутата и бизнесмена Евгения Щербаня в 1996 году.

Р.Кузьмин утверждал, что информация о причастности Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении экс-премьера Павла Лазаренко.