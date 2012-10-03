Янукович надеется в ближайшее время перевести всю армию на контракт
19:58, 03 октября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович надеется, что в ближайшее время в Украине будет полностью контрактная армия.
Виктор Янукович напомнил, что уже сегодня контрактники в армии составляют более 50%
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после посещения 240-го центра подготовки подразделений 8-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины.
По словам В.Януковича, переход на контрактную армию на 100% зависит от финансового обеспечения. «Но мы поставили такую задачу», - сказал Президент.
Он напомнил, что уже сегодня контрактники в армии составляют более 50%.
«Мы двигаемся дальше, и я убежден, что в ближайшее время украинская армия будет контрактной», - сказал В.Янукович.
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