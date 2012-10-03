Янукович надеется в ближайшее время перевести всю армию на контракт

19:58, 03 октября 2012
Политика
2412 0

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что в ближайшее время в Украине будет полностью контрактная армия.

Виктор Янукович напомнил, что уже сегодня контрактники в армии составляют более 50%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после посещения 240-го центра подготовки подразделений 8-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

По словам В.Януковича, переход на контрактную армию на 100% зависит от финансового обеспечения. «Но мы поставили такую задачу», - сказал Президент.

Он напомнил, что уже сегодня контрактники в армии составляют более 50%.

«Мы двигаемся дальше, и я убежден, что в ближайшее время украинская армия будет контрактной», - сказал В.Янукович.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter