Эксперт: Среди депутатов много сторонников возвращения к криминализации клеветы

На данный момент голосование в первом чтении по данному законопроекту отменили, но к этому вопросу парламентарии еще могут вернуться, ведь в украинском политикуме много сторонников возвращения к этой теме. Об этом в эфире «5 канала» заявил политический эксперт, директор Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко.

«Мне кажется, что это не только победа журналистов, общественности, в этом смысле, но это произошло, потому что часть власти поняла, что это большой вред, скажем так, в избирательной ситуации для правящей партии, для Президента очень серьезный вред, т.е. был раскол внутри власти, и хорошо, что этим воспользовались. Но это не значит, что ситуация сможет измениться и успокаиваться нельзя. В депутатском корпусе сторонников возвращения к этой теме очень много », - заявил Фесенко.