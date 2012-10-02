Ефремов: Никто не может гарантировать, что к закону о "клевете" не вернутся

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он пообещать, что в следующем парламенте не будет внесен законопроект об уголовном наказании за клевету.

«Что будет в следующем парламенте, могут знать только депутаты, которые будут избраны в следующий парламент, и будут принимать решения. Ни один из ныне действующих народных депутатов не знает, как поведет себя парламент следующего созыва, кто будет туда избран и какие мнения будут у тех депутатов, по данному законопроекту в том числе», - подчеркнул А.Ефремов.

Он добавил, что в связи с этим «делать какие-то заявления по этому вопросу и обещать то, что ты не можешь фактически подтвердить, это совершенно бессмысленное занятие».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривалось ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Вчера, 1 октября, возле Верховной Рады Украины проходила акция журналистов и политиков против принятия закона об усилении ответственности за распространение клеветы.

Сегодня, 2 октября, Верховная Рада Украины отменила свое решение об одобрении в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». За данное решение проголосовали 349 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.