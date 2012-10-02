Канадские наблюдатели подловили украинских кандидатов на подкупе голосов

Об этом идет речь в первом промежуточном отчете, который был сегодня обнародован на пресс-конференции в УНИАН представителями канадской миссии наблюдения (Mission Canada) по результатам анализа хода избирательной кампании во всех областях Украины 3-28 сентября.

Как отметила координатор Миссии Анна Шиптур, "в этом промежуточном отчете Mission Canada задокументировано несколько примеров нарушений, которые могут бросить тень на результаты голосования в октябре".

В частности, она отметила, что по результатам исследований избирательной гонки наблюдатели обратили внимание на то, что наиболее распространенной проблемой является непрямой подкуп избирателей. По словам А.Шиптур, такие случаи были замечены практически во всех регионах Украины, а более 20 были подтверждены. "Непрямая покупка голосов происходит во многих формах. Сам факт распространенности такого явления влияет на свободное волеизъявление граждан, коммерциализирует и пагубно влияет на избирательную систему", - сказала она.

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Также координатор заметила, что наблюдатели информировали о 30 случаях нарушений прав граждан и 35 случаях давления и угроз как против кандидатов в депутаты, так и против членов их команд. В то же время наблюдатели Mission Canada обратили внимание на все более очевидный рост использования административного ресурса на всей территории Украины, которое чаще всего проявляется в использовании бюджетного ресурса.

В то же время наблюдатели обратили внимание на то, что процесс отбора членов как окружных избирательных комиссий, так и участковых избирательных комиссий происходил путем проведения одной жеребьевки по принципу “победитель получает все”. При этом места в комиссиях получили представители технических партий, достаточно большое количество их наблюдалось на выборах 2004 года на стороне действующей правящей партии.

Кроме того, представители Миссии указывают на существующие ограничения свободы СМИ, притеснения журналистов и общий дефицит плюрализма. По словам аналитика СМИ Mission Canada Михаила Боцюркива, монополизация контента новостей в украинских СМИ со стороны отдельных партий может серьезно повлиять на волеизъявление граждан в негативную сторону. В то же время М.Боцюркив выразил удовлетворение тем, что сегодня Верховная Рада отменила "закон о клевете", однако выразил обеспокоенность тем, что попытка во второй раз протащить данный закон будет иметь пагубные необратимые последствия для Украины.

Наблюдатели заметили, что украинское законодательство определяет чрезвычайно сложный и формалистичный процесс вынесения судебных решений по избирательным жалобам, что негативно отражается на доступе к правосудию. Более того, способ рассмотрения избирательных жалоб органами, которые осуществляют администрирование выборов, и судами, не является полностью прозрачным, не соответствует процессуальным нормам и принципу верховенства права.

Говоря об общих заключениях, изложенных в промежуточном отчете, А.Шиптур сказала: “Теперь, когда еще остается меньше месяца до выборов, рано делать общие выводы относительно избирательного процесса. Впрочем, выводы нашего отчета относительно процедур и нарушений вызывают обеспокоенность”. Она заверила, что в течение 24 часов после закрытия избирательных участков канадская миссия наблюдения планирует представить предварительный отчет о выборах украинскому и международному сообществу, а также правительству Канады.