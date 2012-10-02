Ефремов говорит, что бюджет-2013 примет нынешняя ВР, но после выборов
13:41, 02 октября 2012Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что закон о государственном бюджете на 2013 год будет принят нынешним составом Верховной Рады, но после парламентских выборов.
Ефремов говорит, у них будет время
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге.
По его словам, исходя из нынешней ситуации, «правительство будет готово либо в конце текущего месяца, либо в начале следующего месяца проект бюджета внести в парламент».
«И я вижу, что ныне действующим составом парламента у нас будет время, чтобы принять его как документ», - сказал А.Ефремов.
По его словам, это будет позитивным моментом, поскольку «тогда меньше всего будет «хотелок» в бюджете, которые, как правило, включают депутаты при рассмотрении бюджета».
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