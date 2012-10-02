Ефремов говорит, что бюджет-2013 примет нынешняя ВР, но после выборов

13:41, 02 октября 2012
Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что закон о государственном бюджете на 2013 год будет принят нынешним составом Верховной Рады, но после парламентских выборов.

Александр Ефремов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге.

По его словам, исходя из нынешней ситуации, «правительство будет готово либо в конце текущего месяца, либо в начале следующего месяца проект бюджета внести в парламент».

«И я вижу, что ныне действующим составом парламента у нас будет время, чтобы принять его как документ», - сказал А.Ефремов.

По его словам, это будет позитивным моментом, поскольку «тогда меньше всего будет «хотелок» в бюджете, которые, как правило, включают депутаты при рассмотрении бюджета».

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