Ефремов говорит, что бюджет-2013 примет нынешняя ВР, но после выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов сказал на брифинге.

По его словам, исходя из нынешней ситуации, «правительство будет готово либо в конце текущего месяца, либо в начале следующего месяца проект бюджета внести в парламент».

«И я вижу, что ныне действующим составом парламента у нас будет время, чтобы принять его как документ», - сказал А.Ефремов.

По его словам, это будет позитивным моментом, поскольку «тогда меньше всего будет «хотелок» в бюджете, которые, как правило, включают депутаты при рассмотрении бюджета».