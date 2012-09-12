В проект бюджета-2013 заложили дефицит на уровне 1,65% ВВП

Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2013 год с доходами 394,6 млрд грн, что на 6,4% больше плана на 2012 год, и расходами с суммой предоставляемых кредитов - 434,6 млрд грн, что на 6,3% больше плана на текущий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр финансов Украины Юрий Колобов на пресс-конференции в среду, 12 сентября.

По его словам, планируется, что дефицит госбюджета составит 27,8 млрд грн, что соответствует 1,65% ВВП (без учета дефицита НАК «Нафтогаз Украины»).

По словам министра, в проекте заложена сумма компенсации за разницу в тарифах для «Нафтогаза», но он не уточнил ее. При этом Ю.Колобов отметил, что на текущий год эта цифра составляет 12 млрд грн, из которых уже на 6 млрд грн выпущены облигации внутреннего государственного займа, другая половина суммы компенсации для НАКа пока не востребована.

Также в 2013 году правительство намерено предоставить госгарантии на общую сумму 16 млрд грн, что соответствует 1% ВВП.

Ю.Колобов уточнил, что проект бюджета на 2013 год рассчитан исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности, роста ВВП – 4,5%, показателя номинального ВВП – 1,688 триллиона грн, инфляции – 5,9%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 сентября, утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

При этом ранее, во вступительном слове на заседании Кабмина в среду, премьер-министр Николай Азаров сказал, что Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом до 3,4%.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы - 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.