Драчун-бютовец продолжает публично выяснять отношения с Омельченко

В частности, сегодня Р.Богдан вывесил в ложе для помощников депутатов плакат следующего содержания: «Г.ОмельчеНкО – поверни зірку Героя отриману за наклеп».

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Как сообщал УНИАН, на прошлой пленарной неделе произошло небольшое столкновение между депутатами Р.Богданом и Г.Омельченко по этой же причине.