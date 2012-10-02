Драчун-бютовец продолжает публично выяснять отношения с Омельченко
10:51, 02 октября 2012Политика
2784 0
Народный депутат от партии «БЮТ-Батькивщина» Руслан Богдан продолжает публично выяснять отношения в парламенте с внефракционным народным депутатом Григорием Омельченко за так называемый педофильный скандал.
Руслан Богдан "креативит"...
В частности, сегодня Р.Богдан вывесил в ложе для помощников депутатов плакат следующего содержания: «Г.ОмельчеНкО – поверни зірку Героя отриману за наклеп».
По теме: Омельченко объяснил, почему не дал сдачи бютовцу (добавлено видео)
Как сообщал УНИАН, на прошлой пленарной неделе произошло небольшое столкновение между депутатами Р.Богданом и Г.Омельченко по этой же причине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter