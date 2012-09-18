Омельченко объяснил, почему не дал сдачи бютовцу (добавлено видео)

Народный депутат от БЮТ Руслан Богдан ударил внефракционного депутата Григория Омельченко, так как тот отказался извиниться перед журналистами за "дело педофилов".

Об этом LB.ua заявил Омельченко.

Однако депутат не считает случившееся инцидентом.

"По возрасту он мне в дети годится, а я на детей руку не поднимаю. И не считаю, что это был инцидент", - подчеркнул Омельченко.

"Он подошел ко мне и сказал, чтобы я извинился, что направил в прокуратуру заявление матери, которая обращалась ко мне, об изнасиловании сына и дочери. Я сказал, что это был мой долг как гражданина способствовать расследованию дела", - сказал он.

"После моего отказа он начал хватать меня за руки и грудь, а я ему улыбался и говорил, что такое поведение не идет народному депутату, а претензии - через суд. Когда я уже развернулся, чтобы идти, Богдан ударил меня в правую часть лица", - добавил Омельченко.

Издание напоминает, что в "деле педофилов" фигурировало имя Руслана Богдана, о причастности которого заявил Григорий Омельченко. Сам же Богдан свою причастность к громкому скандалу в "Артеке" опроверг. Однако заявил, что его шантажировали, требуя заплатить несколько миллионов долларов за то, чтобы его фамилия якобы не всплыла в деле.

Из-за причастности к скандалу депутатов от БЮТ Омельченко в 2009 году вышел из "Батькивщины".