Тюремщики говорят, что Луценко им на здоровье не жаловался

Государственная пенитенциарная служба Украины опровергает заявление жены экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ирины о резком ухудшении состояния здоровья ее мужа, который отбывает наказание в Менской исправительной колонии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтС, в последнее время в СМИ распространяются комментарии И.Луценко о якобы резком ухудшении состояния здоровья и пребывания в течение трех последних дней осужденного Ю.Луценко в медицинской части Менской исправительной колонии (№ 91).

Ведомство официально сообщает, что эта информация не отвечает действительности, а также информирует, что осужденный Ю.Луценко за медицинской помощью в течение последних дней в медперсонал колонии вообще не обращался.

«Каких-либо жалобы, пожелания или заявления от самого осужденного в адрес медицинского персонала или администрации учреждения также не поступали», - отметили в ГПтС.

В ведомстве добавили, что распространение неправдивой информации считают очередной попыткой дискредитировать сотрудников пенитенциарной системы и в частности сотрудников Менской исправительной колонии (№91).

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко с декабря 2010 года до 31 августа 2012 года содержался в Лукьяновском СИЗО. Он продолжительное время голодал в знак протеста против решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.Луценко ухудшилось, в частности, у него больна печень и поджелудочная железа. Врачи диагностировали у экс-министра функциональный гепатит.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн. компенсации МВД за причиненный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко.

17 августа Ю.Луценко был приговорено к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.

В настоящее время он отбывает наказание в Менской исправительной колонии.

И.Луценко неоднократно заявляла об ухудшении состояния здоровье ее мужа.