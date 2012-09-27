Грузия не видит положительного опыта в украинских реформах
08:20, 27 сентября 2012Политика
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Грузия использовала опыт реформ Эстонии и Сингапура, но в украинских реформах ничего полезного пока не нашла.
Вера Кобалия работает министром с 2010 года. Фото с сайта rezonans.in.ua
Об этом в эфире «5 канала» рассказала министр экономики Грузии Вера Кобалия.
«В первую очередь я считаю, что наши отношения между Украиной и Грузией должны всё больше развиваться на уровне экономическом, на уровне общения людей, на уровне туризма и так далее. Если честно, мы всегда говорим, что у нас модель создана из многих разных реформ которые мы взяли из опыта Сингапура, с Эстонии мы взяли и со многих других стран. На данный момент пока с Украины мы не брали», - заявила Кобалия.
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