Политолог перечислил, почему выборы в Украине не могут быть честными

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил заместитель генерального директора - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко во время круглого стола «Украина накануне парламентских выборов: оправдаются ли ожидания граждан?».

«Власть начала моделировать эти выборы больше года тому назад», - отметил он и в качестве примеров привел, в частности, сужение поля политической конкуренции, лишение оппозиции ее лидеров и вопросы избирательного закона.

Ю.Якименко отметил, что переход к смешанной избирательной системе имеет цель компенсировать голоса, которых не хватило по партийным спискам, через мажоритарные округа.

Также эксперт отметил возрождение схемы выборов, основанной на региональном делении по социально-культурным критериям.

«Недовольство социально-экономическими действиями власти и их результатами способствовало оттоку голосов от Партии регионов и определенному росту запроса на левые политические силы», - сказал Ю.Якименко и объяснил, что такая ситуация была не выгодна для власти, поэтому этот конфликт переформировали в социо-культурный, который четко делит жителей по регионам, в первую очередь, на основании языкового вопроса.

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Сегодня в Украине не создано общих объективных предпосылок для проведения свободных, честных и конкурентных выборов:

несовершенство избирательного законодательства,

отсутствие независимого правового реагирования на его нарушения,

высокий уровень теневой экономики и коррумпированности государственного аппарата,

игнорирование принципа деления власти и фактическая концентрация всей государственной власти в руках Президента,

политическая заангажированность многих ведущих СМИ,

зависимость суда,

свертывание демократических процессов, -

все это создает широкие возможности для использования административного ресурса и других злоупотреблений в избирательной сфере, неправомерного влияния на субъектов избирательного процесса и искажение реального волеизъявления граждан, подчеркивается в представленном исследовании общественно-политической ситуации в Украине.

«Свободными или частично свободными они (парламентские выборы – УНИАН) могут еще быть, но честными в таких условиях полностью эти выборы назвать нельзя», - сказал Ю.Якименко.