Верховная Рада добилась рекорда - 75% украинцев недовольны ее работой

Об этом во время круглого стола «Украина накануне парламентских выборов: оправдаются ли ожидания граждан?» сообщил заместитель генерального директора - директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

Представляя исследование общественно-политической ситуации в Украине, хода парламентских выборов и общественных ожиданий, он отметил, что парламент за последние годы значительно уменьшил свою независимость и самостоятельность. «Парламент пережил так называемую «конституционную антиреформу», когда его полномочия были вновь сужены», - сказал эксперт.

Таким образом, функции Верховной Рады отвечают обязанностям органа, предназначенного для «законодательного освящения» президентских и правительственных инициатив, говорится в исследовании. Следовательно, по словам эксперта, в Украине парламентаризм поставлен под угрозу уничтожения, постепенно внедряются принципы сугубо президентской модели власти с признаками авторитаризма, а общество пытаются убедить в эффективности, целесообразности и неотвратимости перехода к такой модели.

Ю.Якименко отметил, что сегодня одной из проблем также являются политическая структуризация парламента и защита прав парламентского меньшинства. Кроме того, существует проблема низкого качества законодательного процесса, которое и продолжает падать. Также эксперты отмечают недостаточную прозрачность в деятельности парламента и его органов.

«Следствием стало то, что сейчас мы имеем уровень поддержки парламента самый низкий за всю историю наблюдений», - отметил Ю.Якименко.

Он также привел данные, согласно которым 75% граждан Украины не довольны работой ВР, при этом лишь 15% граждан считают парламент независимым органом власти, а большинство считает его зависимым от Президента.

«В сущности, мы имеем девальвацию парламентаризма, но мы сейчас имеем шанс на восстановление этой функции. Этот шанс дают выборы», - подчеркнул Ю.Якименко.

«В выборах есть такой момент, когда можно посмотреть на парламент, как он работал в прошлые годы, и отметить для следующего парламента направления, которые можно просто улучшить», - отметила присутствующая на мероприятии директор Программы содействия Парламента в Украине Элеонора Валентайн.

Эксперт также выразила надежду, что состав новой Верховной Рады будет иметь в виду, что украинская общественность сейчас осведомлена относительно работы парламента и хочет, чтобы он был ответственным и информировал людей обо всех связанных с ним и его членами событиях.