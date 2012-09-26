Колесниченко подал в суд на писателя Винничука за «оскорбление чести» (документ)

Об этом"Украинской правде"сообщил сам писатель.

Он рассказал, что в среду ему пришло постановление Дарницкого райсуда Киева о направлении искового заявления В.Колесниченко по подсудности в Лычаковский райсуд Львова.

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"Вот только что это постановление получил. И думаю себе: чем же я, прости Господи, мог оскорбить Колесниченко, если в моих статьях я писал только о Вадике Калесниченко – провокаторе и лгуне. И никогда ни одним словом не мог оскорбить такую важную персону как Вадим Колесниченко", - отмечает он.

Ю.Винничук уточнил, что самого искового заявления "не получил, поэтому и теряюсь в догадках".

"Можно лишь представить себе, как товарищ Колесниченко будет в суде бить себя в грудь и убеждать, что провокатор Калесниченко и он - это одно лицо. Но тогда это будет свидетельствовать о раздвоении личности...", - добавил он.