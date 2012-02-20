Нацкомиссия по морали судить Винничука не будет: Мы не инквизиция

Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали не будет давать оценку стихотворению львовского поэта Юрия ВИННИЧУКА «Убей п..а».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Нацкомисии по вопросам защиты общественной морали Василий КОСТИЦКИЙ.

Он отметил, что Генпрокуратура обратилась в Комиссию с просьбой дать соответствующую оценку в связи с наличием у них обращения народного депутата Украины Леонида ГРАЧА, который обвиняет Ю.ВИННИЧУКА в распространении порнографии и призывах к насилию.

По словам В.КОСТИЦКОГО, в обращении относительно этого стихотворения нет ничего, что относилось бы к ведению комиссии. Так, законодательство по защите общественной морали четко определяет, что является предметом ведения Комиссии: «Это пропаганда насилия, не призывы «убей кого-то, неизвестно кого, кстати», а пропаганда насилия, пропаганда алкоголизма, фашизма», объяснил он.

Председатель Комиссии заметил, что если говорить о его личном мнении, то он лично не видел, чтобы Ю.ВИННИЧУК выступал с этим стихотворением, но читал об этом в Интернете. «Ну, кажется, Оксана ЗАБУЖКО сказала, что величайший писатель, львовянин, на старости, или как она сказала, в 60 лет, начал писать что-то странное для нее. Поскольку я не отношусь к когорте писателей, то я не буду ничего говорить…», - сказал В.КОСТИЦКИЙ.

Кроме того, во время пресс-конференции В.КОСТИЦКИЙ отметил, что в случае, если проблема защиты морали будет переходить в сферу политики, в сферу оценки действий человека и будет выходить за пределы того, что называется информационной продукцией, Комиссия не будет принимать к производству такие вещи. «Мы не инквизиция, мы не суд, мы не правоохранительные органы. Предметом деятельности Комиссии является только обнародованная информационная продукция», - сказал он.

Как сообщалось, скандал вокруг произведений Ю.ВИННИЧУКА разгорелся после того, как он во время «Ночи эротической поэзии» во Львове прочитал собственное стихотворение «Убей п…а».

После этого народный депутат Украины Л.ГРАЧ обратился в Генпрокуратуру с обвинением в адрес Ю.ВИННИЧУКА в распространении порнографии и призывах к насилию. Как считает депутат, автор в стихотворении «Убей п…а» призывает убивать представителей секс-меньшин.