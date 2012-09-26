В ПР прогнозируют, что фракция поддержит отзыв закона о клевете

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Между тем, по его словам, «на сегодня эта проблема (речь идет о клевете - УНИАН) существует, и ее действительно нужно решать». «В большей степени этот законопроект касается не журналистов, а граждан Украины», - добавил он.

«Это надо решать, но не так - на скорую руку», - сказал В.Забарский, добавив, что «все-таки есть необходимость сейчас, до окончания выборов, отозвать этот законопроект».

В.Забарский считает, что уже следующий состав Верховной Рады должен урегулировать эту проблему, но законопроект на эту тему «безусловно, должен пройти широкое обсуждение».

Депутат сказал, что пока решения фракции Партии регионов относительно отзыва законопроекта о клевете нет, «поскольку все депутаты на избирательных округах, но я думаю, что фракция Партии регионов поддержит решение об отмене голосования».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

В тот же день в Нью-Йорке Президент Украины Виктор Янукович назвал ошибкой автора внесение на рассмотрение парламента законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету. По словам В.Януковича, автор законопроекта, услышав мнение Президента, своих однопартийцев, принял решение отозвать закон.