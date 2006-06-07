Россия заявляет, что Украина спровоцирует ”колоссальные геополитические деформации”

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ считает, что присоединение Украины или Грузии к НАТО приведет к колоссальному геополитическому сдвигу, передает РИА «Новости».

"Присоединение к НАТО Украины или Грузии будет означать колоссальный геополитический сдвиг", - сказал глава МИД РФ, выступая сегодня в Госдуме РФ.

"Мы просчитываем все возможные последствия такого шага", - сказал он.

"Мы просчитываем эти последствия с точки зрения прежде всего национальных интересов России, интересов в области безопасности, наших экономических интересов и интересов взаимоотношений с этими странами", - отметил министр.