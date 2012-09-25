У Луценко в колонии открылись 4 язвы

«У него открылись 4 язвы. Но на крайний случай у Юрия Витальевича есть с собой 4 укола с обезболивающим», - рассказала Сарган газете "Сегодня".

По ее словам, в одном из недавних писем из тюрьмы Луценко сообщил, что ему поручат клеить почтовые конверты.

«Для рукавиц, о которых говорили, что их будет шить Луценко, нет брезента», - отметила собеседница.

Также Сарган сообщила, что в колонии продолжаются проблемы с телефонной связью.



«Он звонил, чтобы продиктовать свои тезисы. Доходя до слов БЮТ либо «Батькивщина», он лишь произносил первую букву «Б», и сразу прерывалась связь. И так раз 15—20. А последние полторы недели со связью вообще были проблемы — телефоны работали с перебоями».



Тюремщики, в свою очередь, говорят, что поводов для тревоги у Луценко нет. «Юрий Луценко находится под постоянным наблюдением медперсонала. Каких-либо жалоб, пожеланий и заявлений в адрес администрации колонии от осужденного не поступало», — сообщил пресс-центр Госпенитенциарной службы.

А вот проблем со стационарной телефонной связью пенитенциарии не отрицают: «Из-за повреждения телефонного кабеля связь в охраняемой зоне не работает. Ведутся ремонтные работы, окончание запланировано на 26 сентября».