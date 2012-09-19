Тюремщики Луценко объясняют: телефоны молчат, потому как нужно заменить кабель

Администрация Менской колонии не нарушает права осужденных, в том числе и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, на осуществление телефонных разговоров.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении по поводу требования Ю.Луценко к омбудсмену возобновить права осужденных Менской колонии на телефонные разговоры.

Как объясняют в ГПтС, телефоны в колонии теперь отключены в связи с подготовкой к замене кабеля телефонной связи.

В частности, как отмечается в сообщении, на протяжении текущего года администрацией Менской исправительной колонии (№91) неоднократно фиксировались случаи сбоев в работе установленных в учреждении таксофонов для осужденных.

«По приглашению руководства Менской исправительной колонии 14 сентября в учреждение прибыли специалисты местного отделения «Укртелекома» (они обслуживают данную телефонную сеть), которые осуществили технический осмотр как телефонных аппаратов, так и существующей кабельной сети», - отметили в ГПтС.

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«По результатам обследования была установлена причина перебоев в работе таксофонов – изношенность кабеля, который нуждается в замене. Об этом специалистами «Укртелекома» был составлен соответствующий акт», - добавили в пенитенциарной службе.

Теперь, по их данным, «в учреждении проводятся соответствующие подготовительные работы по замене кабеля телефонной связи. Телефоны «Укртелекома» в учреждении пока отключены».

При этом в ГПтС отметили, что о причине сбоев в работе таксофонов и проведении ремонтных работ осужденные были информированы. «Никаких жалоб по этому поводу от самих осужденных не поступало», - говорится в сообщении.

Об этом также будет поставлена в известность Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека В.Лутковская, добавили в пресс-службе ГПтС.