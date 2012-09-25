Хорошковский: заключение Тимошенко пошло на пользу судебной системе

Об этом заявил первый вице-премьер Валерий Хорошковский в эфире телеканала ICTV, комментируя позицию Европейской комиссии по освобождению экс-премьера Юлии Тимошенко.

"Позиция Еврокомиссии в этом плане довольно последовательна", - отметил он.

"С другой стороны мы говорим не только о деле Тимошенко, мы говорим о проблеме, которую мы называем "выборочное правосудие".

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И именно этот аспект является ключевым, потому что, конечно, каким бы не высоким и не уважительным было лицо бывшего премьер-министра Украины, все же наша задача создать условия, прежде всего, законодательного характера, которые сделают невозможным вообще подобные ситуации, или добавят уважения к украинскому суду", - цитирует Украинская правда.

При этом отвечая на вопрос, признает ли он, что к Тимошенко было применено "выборочное правосудие", Хорошковский уточнил: "Я говорю только то, что к Тимошенко применялось устаревшее правосудие. То есть та ситуация, и та судебная система, которая была сформирована в течение последних 20 лет, после Советского Союза".

"На сегодняшний день, именно благодаря такому вниманию, в том числе и к делу Тимошенко, хотя не только благодаря этому делу, мы прошли достаточно быстро путь преобразований уголовной юстиции, который фактически снял введения в действие нового Уголовно-процессуального кодекса, мы увидим новую страну. Я уверен в этом", - подытожил он.