Социалист Бойко: все почему-то думали, что партия и так пройдет

СПУ должна провести чистку своих рядов. Об этом заявил сегодня почетный председатель правления ММК им.Ильича, народный депутатV созыва от СПУ Владимир Бойко. "Я надеюсь, что у лидера партии Александра Мороза хватит сил и мужества признать ошибки вокруг себя и избавиться от тех, кто мешает", - отметил В.Бойко. При этом он подчеркнул, что он не видит необходимости в смене лидера партии.

Также В.Бойко отметил, что считает одной из ошибок прошедшей избирательной кампании предвыборную стратегию А.Мороза. "Ему надо было не оправдываться, а ездить по регионам и рассказывать о нашей программе, работать с людьми. А то все почему-то думали, что партия и так пройдет", - сказал он.

РБК-Украина