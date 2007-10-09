Социалист Бойко: все почему-то думали, что партия и так пройдет
13:03, 09 октября 2007Политика
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Продолжается разбор полетов
|Владимир Бойко
Также В.Бойко отметил, что считает одной из ошибок прошедшей избирательной кампании предвыборную стратегию А.Мороза. "Ему надо было не оправдываться, а ездить по регионам и рассказывать о нашей программе, работать с людьми. А то все почему-то думали, что партия и так пройдет", - сказал он.
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