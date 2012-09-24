Регионалы решили сделать русский язык вторым государственным

Соответствующий проект закона “О внесении изменений в Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» зарегистрирован в парламенте народным депутатом из фракции Партии регионов Александром Черноморовым.

В пояснительной записке к законопроекту автор указал, что его целью является, в первую очередь, конкретизация принципов государственной языковой политики относительно обеспечения конституционного права российского и русскоязычного населения на свободное использование их родного языка и языка повседневного общения – русского, как такого, который является языком коренного народа, языком межнационального и международного общения, и языком, которым пользуется если не большинство, то, по крайней мере, половина населения государства.

Законопроектом предусматривается, что Украинское государство обеспечивает своим гражданам право свободного пользования русским языком как языком коренного народа Украины, языком межнационального и международного общения, а в регионах компактного проживания граждан, для которых русский язык является родным, - функционирование русского языка наравне с государственным.

Согласно законопроекту, государственная языковая политика Украины базируется на признании и всестороннем развитии украинского языка как государственного и гарантировании свободного развития региональных языков или языков меньшинств, других языков, а также права языкового самоопределения и языковых вкусов каждого человека и создании возможностей для предоставления на законодательном уровне русскому языку, как языку коренного народа, положения, равного с украинским языком. Кроме того, предлагается создание в государстве условий для получения русским языком, родным для значительного количества граждан Украины, правового положения, равного тому, которым пользуется украинский язык.

Более того, предусматривается содействие использованию региональных языков или языков меньшинств в устной и письменной форме в сфере образования, в средствах массовой информации и создание возможности для их использования в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в судопроизводстве, в экономической и социальной деятельности, при проведении культурных мероприятий и в других сферах общественной жизни в пределах территорий, на которых такие языки используются, и с учетом состояния каждого языка, в частности - с учетом состояния русского языка, который широко используется гражданами Украины на большинстве территории государства, обеспечения последующего свободного использования и развития русского языка, который является исторически и культурно обусловленным правом значительного количества граждан Украины, с последующим предоставлением русскому языку статуса государственного языка наравне с украинским языком.

Законопроектом также определяется, что государство способствует использованию государственного языка в средствах массовой информации, науке, культуре, других сферах общественной жизни, а также внедрению на законодательном и исполнительном уровне русского языка как государственного наравне с украинским языком.

При этом незнание государственного языка или языка межнационального общения не может быть основанием для отказа гражданину Украины в приеме его на работу. После приема на работу служащий или другой работник обязан овладеть языком работы органа или организации, в объеме, который необходим для выполнения служебных обязанностей. В то же время тексты законодательных актов, официальных документов, объявлений, сообщений центральных органов власти выполняются на государственном и русском языках.

Также предлагается урегулировать вопрос печатания бюллетеней во время референдумов. Так, бюллетени для голосования на всеукраинском или местном референдуме печатаются на государственном языке и русском языке, как языке межнационального общения. В пределах территории, на которой распространен региональный язык или язык меньшинств, в бюллетене для голосования на всеукраинском или местном референдуме рядом с текстами на государственном и русском языках должен размещаться его перевод на этот региональный язык или язык меньшинств (языки).