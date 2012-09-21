Кандидаты заявляют о массовых фальсификациях при формировании комиссий

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Самовыдвиженец Дмитрий Войцех рассказал, что о дате и времени проведения жеребьевки не сообщили доверенным лицам многих кандидатов, а также официальным наблюдателям и самим членам окружной избирательной комиссии. По его словам, ни одно из его доверенных лиц по прибытии на место не смогли попасть в зал. “Выставили охрану, все провели очень быстро”, – заявил кандидат. Он добавил, что милиция, прибывшая на вызов, не смогла установить лица, которые препятствовали кандидатам и их помощникам попасть на заседание.

Кандидат от партии “Батькивщина” Вячеслав Кутовый заявил, что он также не смог попасть на процедуру жеребьевки. Ссылаясь на свидетельства присутствующих, он заявил, что процедура прошла с нарушениями, в частности, использованные при жеребьевке номерки отличались друг от друга.

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Кандидаты убеждены, что к фальсификациям причастен кандидат от Партии регионов в этом округе Петр Мельник. Представитель партии “УДАР” Ярослав Месяц заявил, что блокировали доступ в помещение, где происходило голосование, представители именно этого кандидата, в частности студенты Национального университета государственной налоговой службы Украины, ректором которого является П.Мельник. Я.Месяц заявил, что “руководил их действиями советник П.Мельника, а техническую поддержку обеспечивали преподаватели”.

По словам координатора общественного движения "Честно" в Киеве и Киевской области Владимира Лесика, «П.Мельник знает, что не имеет поддержки среди жителей города Ирпень, где расположен этот округ, поэтому с целью во что бы то ни стало одержать победу принуждает к незаконным действиям своих подчиненных». В.Лесик сказал, что в результате сфальсифицированной жеребьевки в состав участковых комиссий попали только кандидаты, подконтрольные П.Мельнику.

В свою очередь выдвиженец партии Украинская платформа “Собор” Евгений Жовтяк заявил, что номерков в урне для жеребьевки было не необходимых 60, а всего 28. По его словам, таким образом, независимые кандидаты вообще не были допущены к жеребьевке, а “победили” лишь “технические кандидаты”. Он добавил, что все они имеют прямое или косвенное отношение к университету налоговой службы, то есть являются нынешними или бывшими его работниками или студентами. По его словам, председатель комиссии сразу после формирования комиссии перешел к зачитыванию «уже готовых списков конкретных людей, которые стали членами каждой участковой комиссии от субъектов, которые «выиграли» «жеребьевку». «Никто не объяснил, каким образом были сведены в один список по каждому участку только члены УИК от субъектов, которые только что выиграли «жеребьевку» и откуда появились напечатанные списки, состоящие только из членов УИК от победителей «жеребьевки», - сказал Е.Жовтяк и добавил, что на такую работу должен был быть объявлен перерыв для подготовки списков.

Поэтому кандидаты в депутаты по факту этих событий обратились с жалобой в Центральную избирательную комиссию, они требуют признать жеребьевку недействительной и назначить новую. Также кандидаты обратились в прокуратуру с просьбой расследовать изложенные ими факты.

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Как сообщал УНИАН, кандидата П.Мельника уже обвиняли в незаконных действиях во время избирательной кампании, в частности в том, что он заставил большое количество студентов и работников своего вуза из других регионов написать заявления о временном изменении места голосования, чтобы они приехали и проголосовали за его кандидатуру на территории округа №95.