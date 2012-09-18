На «горячую линию» поступило уже более 700 жалоб от избирателей

Комитет избирателей Украины презентовал “горячую линию” для граждан по актуальным вопросам избирательного законодательства.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель КИУ Александр Черненко, этот проект направлен на защиту простого избирателя от давления, запугиваний, подкупа, манипуляций.

“Хотим помочь ему разобраться в избирательном законодательстве – как и где проголосовать, как найти себя в списках избирателей, как стать наблюдателем и куда жаловаться в случае нарушений”, – сказал он.

Руководитель КИУ рассказал, что, позвонив по телефону по номерам (044) 425-21-66, 425-23-01, избиратели смогут получить квалифицированную консультацию от юристов организации по вопросам избирательного законодательства, сообщить о нарушениях, совершенных участниками избирательного процесса, узнать о возможных путях защиты своих прав и интересов.

По его словам, первый месяц работы «горячей линии» показал большой спрос на такую деятельность, а несколько тревожных сигналов от избирателей уже стали предметом расследования наблюдателями КИУ. В качестве пример А.Черненко привел сообщение о подкупе в нескольких округах Луганской области и информацию об аномально большом количестве избирателей, изменивших временное место голосования, чтобы проголосовать в 222-м избирательном округе Киева. В частности, он рассказал, что на “горячую линию” поступило анонимное сообщение из города Славянск, где расположен один из филиалов Национального авиационного университета. Мужчина пожаловался, что руководство вынуждает его ехать голосовать в Киев в избирательный округ № 222 Соломенского района, где баллотируется действующий народный депутат от Партии регионов, первый проректор НАУ Максим Луцкий. В качестве другого примера А.Черненко привел аномальное увеличение желающих из других регионов проголосовать в округе № 95 (Киевская область, г. Ирпень), где среди кандидатов в депутаты есть представитель Партии регионов и одновременно ректор Национального университета государственной налоговой службы Украины Петр Мельник.

Руководитель проекта Наталия Линник отметила, что на “горячую линию” поступило уже более 700 обращений. Она подтвердила, что подавляющее большинство вопросов, поступающих на «горячую линию» от избирателей, касаются уточнения списка избирателей и временного изменения места голосования. “Мы получили много сигналов о злоупотреблении со стороны отдельных кандидатов-мажоритарщиков – владельцев сетей магазинов или ректоров крупных высших учебных заведений. Речь идет о давлении на своих подчиненных с требованием временного изменения места голосования для голосования в интересах этих кандидатов в их округах”, – заявила она. Н.Линник напомнила, что именно для предотвращения таких прецедентов Центральная избирательная комиссия выдала постановление, в котором отмечено, что к заявлению о желании изменить место голосования нужны дополнительные документы.

Вместе с тем А.Черненко признал, что это меры ЦИК полезны, однако не способны решить проблему полностью. “Проблема не снята, она уменьшена”, – сказал он. А.Черненко отметил, что руководители вузов, владельцы крупных супермаркетов, которые являются кандидатами в депутаты и оказывают давление на своих подчиненных из других регионов, чтобы они приехали голосовать в тот округ, где они баллотируются, так же могут с легкостью распорядиться подготовить необходимое количество определенных ЦИК дополнительных справок для временного изменения избирателем места голосования без изменения избирательного адреса.

Руководитель КИУ подчеркнул, что юристы организации советуют всем, кто обращается, не поддаваться на давление, ведь, согласно с законодательством, никто не может заставить человека изменить место голосования, если он этого не хочет. В таком случае они советуют готовить жалобы и обращаться в суд. Вместе с тем А.Черненко признал, что люди не спешат жаловаться, поскольку боятся не найти справедливости в суде и потерять свое рабочее место.