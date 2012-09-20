Янукович дал понять, что Тимошенко помилование в ближайшее время не светит

Как передает корреспондент УНИАН, это вытекает из его ответа на вопрос, выполнит ли он свое обещание освободить Ю.Тимошенко после того, как завершатся судебные процессы по рассмотрению возбужденных против нее дел.

В.Янукович заметил, что суды еще рассматривают дела Ю.Тимошенко.

Он выразил надежду, что судебные процессы, которые сегодня продолжаются, дадут возможность определить степень вины Ю.Тимошенко в тех преступлениях, которые ей инкриминируются.

«Мы заинтересованы, и будем делать все, чтобы эти дела проходили в правовой плоскости», - в который раз пообещал В.Янукович.

Он обратил внимание, что украинская сторона всегда реагировала и будет реагировать на вопросы, которые возникают в ходе этих процессов. В частности, это касается, по словам В.Януковича, необходимости прохождения лечения Ю.Тимошенко.

«Мы желаем, чтобы она как можно быстрее выздоровела, чтобы иметь возможность получить доступ к правосудию», - сказал Президент, перейдя затем к рассказу о реформах в правоохранительной и судебной сферах.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове.