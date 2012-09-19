Дочь Тимошенко говорит, что ее мама начала передвигаться самостоятельно
18:35, 19 сентября 2012Политика
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Евгения Тимошенко говорит, что ее мама начала передвигаться без посторонней помощи.
Евгения Тимошенко написала в Твиттер
Дочь экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгения говорит, что ее мама начала передвигаться без посторонней помощи.
Об этом она сообщила в "Твиттере", пишет “Сегодня”.
"Мама уже начала самостоятельно двигаться", – отметила Е.Тимошенко.
Как сообщалось, 18 сентября на брифинге врач немецкой клиники "Шарите" Лутц Хармс отметил, что возросла подвижность Ю.Тимошенко, а боли стали менее интенсивными.
Вчера первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко заявила, что Ю.Тимошенко останется в больнице еще как минимум на месяц.
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