Лидер КПУ предлагает развивать флот и судостроение

Об этом он заявил в Николаеве, выступая в прямом эфире телеканала ТАК-ТВ.

«Льготы судостроению – это само собой разумеется, - сказал П.Симоненко. - Первое, с чего нужно начать – разработать программы развития торгового флота и поддержки Военно-морских сил ВС Украины. Это должны быть специальные программы. Мы располагаем для этого ресурсом».

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По его словам, это даст возможность для восстановления потенциала судостроительных предприятий, в частности, предприятий Николаевской области.

«Это даст возможность именно через государственную программу поддержать ученых, а также тех, кто готовит специалистов для судостроения, поддержать предприятия, дать возможность иметь государственный заказ металлургам, энергетикам, радиоэлектронной промышленности. Я убежден, что именно эта программа даст толчок к тому, чтобы мы восстановили потенциал и развивали прекрасный регион — Николаевскую область», - сказал П.Симоненко.