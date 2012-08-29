Азаров: невозможно строить военные корабли как в СССР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе рабочего визита в Николаевскую область.

«Все, что можно производить в Украине, поставлять с Украины, будет поставляться из Украины», - сказал Н.Азаров, отвечая на вопрос о том, будут ли объявляться тендеры на закупку оборудования для корветов, особенно, вооружения. «Если у нас этого не производят, будем закупать за границей», - добавил он.

Н.Азаров также отметил, что сейчас обеспечить комплектацию всем необходимым на 100% такой сложной единицы, как корабль, нельзя. «Будем исходить из того, чтобы по максимуму обеспечить комплектацию всем необходимым на наших заводах. Вы вспоминаете советское время, когда все абсолютно было на предприятиях Советского Союза. Многое утеряно и сейчас такой возможности нет. Но мы к этому идем», - добавил премьер.

Также как сообщает пресс-служба Черноморского судостроительного завода, ссылаясь на слова генерального директора Валерия Калашникова, при строительстве первого украинского корвета (головного корабля серии) «Владимир Великий» большая часть поставляемого оборудования приходится на долю украинских поставщиков.

«При строительстве головного корабля серии на долю украинских производителей и поставщиков приходится 72% работ, на иностранных — 28%», - сказал В.Калашников.

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Он напомнимл, что первый корабль этой серии проекта 58250 был заложен в мае 2011 года на ЧСЗ и получил название «Владимир Великий». Разработчиком проекта выступило казенное предприятие «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» (г. Николаев).

«К концу года предприятие планирует выйти на график строительства корвета. Таких специалистов по различным направлениям, имеющих опыт в строительстве кораблей и судов различных классов и назначений, нет ни на одном судостроительном предприятии в Украине. Первые два блока первенца украинского военного кораблестроения уже изготовлены», - сообщил В.Калашников.

В ходе рабочего визита в Николаев премьер-министр также ознакомился с ходом ремонта кораблей ВМФ Украины: «Константин Ольшанский», «Приднепровье», «Переяслав».

«Касательно ремонта трех кораблей ВМФ, могу сказать, что на «Переяславе» комплексный ремонт практически закончен, планируем на этой неделе спускать на воду. А работы на «Приднепровье» и «Константине Ольшанском» идут согласно графику. Отремонтированные корабли передадим украинским военно-морских силам в срок», - проинформировал гостей генеральный директор ЧСЗ.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Черноморский судостроительный завод» - одна из крупнейших верфей Украины. 90,25% акций ЧСЗ принадлежит ПАО «Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (Николаев) на условиях согласованного с ФГИ Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи. Миноритарным акционером предприятия является государство.