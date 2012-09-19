Стець: или журналисты отстоят право на профессию, или перестанут быть журналистами

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова, народный депутат от фракции НУ-НС Юрий Стець, комментируя принятие в первом чтении соответствующего законопроекта.

«Это продолжение зачистки свободы высказываний в Украине. Задайте себе вопрос: готовы вы говорить правду и рисковать сесть в тюрьму или готовы вы не говорить правду и не садиться в тюрьму, но каждый дня приходить и не смотреть в глаза своей семье», - сказал Ю.Стець, добавив, что «этот вопрос теперь можно задать каждому из нас».

Кроме того, по его убеждению, принятие данного законопроекта в первом чтении перед выборами является «пугалкой для журналистов».

«Мы посадили Луценко и Тимошенко, мы посадили общественных активистов, посадим и вас, если вы будете нас трогать», - сказал Ю.Стець, объясняя таким образом логику властей при принятии этого документа.

По его словам, выход из этой ситуации очень прост – или журналисты отстоят право на профессию, или перестанут быть журналистами.

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Ю.Стець также добавил, что этот законопроект не рассматривался Комитетом по вопросам свободы слова, поскольку руководство парламента не расписало его на этот комитет. Очевидно, все прекрасно понимали, что Комитет по вопросам свободы слова не даст добро на рассмотрение этого законопроекта, добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли препятствовать оппозиция принятию этого документу в целом, Ю.Стець отметил, что «у оппозиции нет механизма препятствования принятию данного закона».

Он добавил, что сегодняшнее голосование показало наличие голосов в большинстве, и это значит, что закон в целом может быть принятый в любой день.

При этом Ю.Стець отметил, что власть интересует принятие данного закона не только как механизма давления во время выборов, но и как механизма давления на много десятилетий вперед.

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18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексов Украины об усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию личности», внесенный народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским. За данное решение проголосовали 244 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Положениями законопроекта предусмотрено установление уголовной ответственности за совершение такого «общественно опасного деяния, как «клевета», которая будет заключаться в преднамеренном распространении заведомо ложных сведений, позорящих честь и достоинство другого лица или подрывают его деловую репутацию, при условии, что такие действия влекут тяжкие последствия». Согласно проекту, «клевета, совершенная путем публичного демонстрирования в произведениях или в средствах массовой информации, или совершенная следователем, прокурором или судьей, - карается штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет».

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2 августа Международная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность по поводу этой законодательной инициативы В.Журавского. По ее убеждению, законопроект № 11013, внесенный В.Журавским, «является опасным шагом назад». «Мы считаем, что его принятие будет серьезным ударом по свободе прессы», - отмечалось в заявлении «Репортеров».