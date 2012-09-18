НСЖУ мобилизует прессу для противостояния закону о клевете

Об этом УНИАН сообщил председатель НСЖУ Олег Наливайко, комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении проекта закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексов Украины относительно усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию лица», который предусматривает возвращение уголовной ответственности для журналистов.

О.Наливайко отметил, что принятие этого закона будет грубым нарушением Европейской конвенции о правах человека и грубым нарушением свободы слова.

«Если этот закон, не дай Бог, во втором чтении будет принят, то будет создана атмосфера страха и запугивания в журналистской среде», - сказал председатель НСЖУ и отметил, что усиливаться этот эффект будет, учитывая серьезное недоверие общества к судебным инстанциям.

Как отметил О.Наливайко, принятие законопроекта в первом чтении было неожиданным. Он выразил надежду, что депутатам хватит здравого смысла, чтобы не принимать этот закон в целом. В частности, ввиду того, что нет четкого определения понятия «клевета», отметил председатель НСЖУ.

«Сейчас мы готовим заявление, мы будем призывать журналистское сообщество, общественные объединения выступить единым фронтом, чтобы не позволить проголосовать этот закон», - сообщил О.Наливайко и отметил, что принятие закона станет очень серьезным ударом, в первую очередь, по свободе слова.

Напомним, сегодня, 18 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексов Украины относительно усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию лица», внесенный народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским. За такое решение проголосовали 244 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Положениями законопроекта предусмотрено установление уголовной ответственности за совершение такого «общественно опасного деяния, как «клевета», которая будет заключаться в преднамеренном распространении заведомо неправдивых сведений, позорящих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию, при условии, что такие действия будут иметь тяжелые последствия». Согласно проекту «клевета, содеянная путем публичного демонстрирования в произведениях или средствах массовой информации, или содеянная следователем, прокурором или судьей - карается штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет».

2 августа Международная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность по поводу этой законодательной инициативы В.Журавского. По ее убеждению, законопроект 11013, внесенный В.Журавским, «является опасным шагом назад». «Мы считаем, что его принятие будет серьезным ударом по свободе прессы», - говорилось в заявлении «Репортеров».

Также 2 августа Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила на пресс-конференции, что нормы законопроекта относительно введения уголовной ответственности за клевету противоречат Конституции Украины и международным актам.

«Проект закона «Об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины» противоречит Конституции Украины, Европейской конвенции о правах человека и международным обязательствам Украины», - сказала В.Лутковская.