«Репортеры без границ» назвали законопроект регионала репрессивным
Международная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность по поводу законодательной инициативы народного депутата от Партии регионов Виталия Журавского относительно введения уголовной ответственности за клевету.
Об этом идет речь в переданном УНИАН открытом письме международной организации к парламенту. Документ подписал генеральный секретарь «Репортеров без границ» Оливье Базий.
«Больше 10 лет назад украинский парламент декриминализировал клевету. В январе 2001 года, когда был принят новый Уголовный кодекс, Украина предприняла обнадеживающий первый шаг по направлению к большей защите свободы выражения взглядов, что является необходимым условием общения в демократическом обществе», - напоминается в документе.
По убеждению «Репортеров без границ», «законопроект 11013, представленный Виталием Журавским, членом Партии регионов, имеет целью ужесточить уголовную ответственность за клевету, и является опасным шагом назад. Мы считаем, что его принятие будет серьезным ударом по свободе прессы».
В организации считают наказание, предусмотренное этим законопроектом, достаточно суровым и непропорциональным, и нарушающим статью 10 Европейской конвенции по правам человека в интерпретации Европейского суда по правам человека в Страсбурге.
"Отсутствие четкости в определении клеветы, которую законопроект описывает как "распространение заведомо неправдивых сведений, позорящих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию", вызывает опасение в возникновении злоупотреблений в результате разных толкований. Против журналистов смогут возбуждать уголовные дела за публикацию статей о деятельности политиков и влиятельных бизнесменов. Журналистам будет грозить тюремное заключение за публикацию расследований, что ставит под угрозу само функционирование независимых средств массовой информации", - говорится в письме.
"Эти положения также нарушают статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, подписантом которого является Украина. Комитет ООН по правам человека, независимый орган, который осуществляет надзор за применением этого пакта, заявил в Общих Рекомендациях № 34 в июле прошлого года, что законы о клевете "должны разрабатываться с осторожностью", чтобы убедиться, что они соответствуют критерию необходимости, "что они не служат на практике, чтобы задушить свободу слова", и что "лишение свободы никогда не будет соответствующим наказанием" за правонарушения, допущенные прессой (пункт 47).", - отмечают «Репортеры без границ».
Международная организация напоминает народным депутатами Украины, что Госдума России приняла подобный закон 13 июля, и это решение осудила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), кроме того, он серьезно повлиял на международную репутацию РФ.
«Репортеры без границ» назвали законопроект №11013 репрессивным, карательным и контрпродуктивным.
"Хотя мы понимаем желание правительства сделать все возможное, чтобы защитить граждан Украины, у нас есть серьезные сомнения относительно духа данного закона, который, кажется, направлен на борьбу с независимыми СМИ и поощрение самоцензуры со стороны журналистов", - говорится в письме "Репортеров без границ".
Как сообщал УНИАН, народный депутат В.Журавский (фракция Партии регионов) зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект “О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно ужесточения ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)”.
Изменениями к Уголовному кодексу, среди прочего, предусмотрено, что клевета, то есть распространение заведомо неправдивых сведений, позорящих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, карается штрафом в размере от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до одного года.