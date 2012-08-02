«Репортеры без границ» назвали законопроект регионала репрессивным

Об этом идет речь в переданном УНИАН открытом письме международной организации к парламенту. Документ подписал генеральный секретарь «Репортеров без границ» Оливье Базий.

«Больше 10 лет назад украинский парламент декриминализировал клевету. В январе 2001 года, когда был принят новый Уголовный кодекс, Украина предприняла обнадеживающий первый шаг по направлению к большей защите свободы выражения взглядов, что является необходимым условием общения в демократическом обществе», - напоминается в документе.

По убеждению «Репортеров без границ», «законопроект 11013, представленный Виталием Журавским, членом Партии регионов, имеет целью ужесточить уголовную ответственность за клевету, и является опасным шагом назад. Мы считаем, что его принятие будет серьезным ударом по свободе прессы».

В организации считают наказание, предусмотренное этим законопроектом, достаточно суровым и непропорциональным, и нарушающим статью 10 Европейской конвенции по правам человека в интерпретации Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

"Отсутствие четкости в определении клеветы, которую законопроект описывает как "распространение заведомо неправдивых сведений, позорящих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию", вызывает опасение в возникновении злоупотреблений в результате разных толкований. Против журналистов смогут возбуждать уголовные дела за публикацию статей о деятельности политиков и влиятельных бизнесменов. Журналистам будет грозить тюремное заключение за публикацию расследований, что ставит под угрозу само функционирование независимых средств массовой информации", - говорится в письме.

"Эти положения также нарушают статью 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, подписантом которого является Украина. Комитет ООН по правам человека, независимый орган, который осуществляет надзор за применением этого пакта, заявил в Общих Рекомендациях № 34 в июле прошлого года, что законы о клевете "должны разрабатываться с осторожностью", чтобы убедиться, что они соответствуют критерию необходимости, "что они не служат на практике, чтобы задушить свободу слова", и что "лишение свободы никогда не будет соответствующим наказанием" за правонарушения, допущенные прессой (пункт 47).", - отмечают «Репортеры без границ».

Международная организация напоминает народным депутатами Украины, что Госдума России приняла подобный закон 13 июля, и это решение осудила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), кроме того, он серьезно повлиял на международную репутацию РФ.

«Репортеры без границ» назвали законопроект №11013 репрессивным, карательным и контрпродуктивным.

"Хотя мы понимаем желание правительства сделать все возможное, чтобы защитить граждан Украины, у нас есть серьезные сомнения относительно духа данного закона, который, кажется, направлен на борьбу с независимыми СМИ и поощрение самоцензуры со стороны журналистов", - говорится в письме "Репортеров без границ".

Как сообщал УНИАН, народный депутат В.Журавский (фракция Партии регионов) зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект “О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно ужесточения ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)”.

Изменениями к Уголовному кодексу, среди прочего, предусмотрено, что клевета, то есть распространение заведомо неправдивых сведений, позорящих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, карается штрафом в размере от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до одного года.