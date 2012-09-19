Неизвестные распространили листовки с призывом к убийству губернатора

Экземпляр листовки имеет в своем распоряжении УНИАН.

В ней, в частности, на русском языке говорится о необходимости физического уничтожения указанных чиновников. Неизвестные предлагают С.Ларина и А.Шаталова «вешать на фонарных столбах, которые вы же сами устанавливаете по городу», а также «закатывать в асфальт, который вы же сами и положили», «расстреливать на стадионах, которые вы же и открываете».

Те, кто подготовил листовку, называют себя «настоящими патриотами Кировограда» и заверяют, что «только настоящие герои – Валерий Кальченко и Андрей Табалов – спасут город от донецкой чумы». (В.Кальченко – народный депутат, председатель Кировоградской областной организации ВО «Батькивщина», баллотируется в избирательном списке объединенной оппозиции. А.Табалов – председатель Кировоградской областной организации «Фронт Змін», баллотируется в 99-ом мажоритарном избирательном округе от Объединенной оппозиции - УНИАН).

Листовка подписана «Движением сопротивления донецкой диктатуре» и не содержит никаких исходных данных.

Заместитель председателя областной организации Партии регионов Валерий Манухин назвал листовки очередным использованием «черного» пиара политическими оппонентами.

«Те листовки, которые неизвестные распространили в Кировограде, - ничто иное, как желчь наших оппонентов. Они перешли все допустимые и не допустимые границы. Избирательная кампания, которая проходит в Кировограде, – уже давно превратилась в систематическое поливание грязью Партии регионов и ее представителей», - прокомментировал он.

В пресс-службе Кировоградского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» опровергли какую-либо причастность к провокационным листовкам. По словам пресс-секретаря штаба Ларисы Здир, еще утром они обратились в правоохранительные органы с просьбой выяснить, кто был заказчиком печати.

В милиции сообщили УНИАН, что занимаются данным вопросом.