Прокуратура объясняет, что нарушения на выборах ее не интересуют

Об этом сообщил начальник отдела защиты конституционных прав и свобод граждан Генпрокуратуры Роман Романчук в эфире 5 канала.

По теме: ЦИК и Генпрокуратура спихивают друг на друга жалобы депутатов

"Прокуратура, согласно требованиям закона, не осуществляет надзора за соблюдением избирательного законодательства. Наша роль, как и других правоохранительных органов, она возможна лишь в том случае, если на заседании ЦИК, или других избирательных комиссий, принимается коллегиальное постановление о направлении и жалобы соответствующей, и материалов в правоохранительные органы для дачи оценки", - цитирует Украинская правда.

"В настоящее время органами прокуратуры не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам нарушений избирательных прав граждан", - уточнил представитель ГПУ.

При этом Романчук заявил, что "по фактам обнародованной (информации о нарушениях на выборах) уголовные дела не возбуждаются".

"По фактам обнародованной принимаются решения в порядке статьи 97 УПК. Таких решений может быть три вида, юристам они известны: это отказ в возбуждении уголовного дела, возбуждение уголовного дела или направления материалов для их проверки по подведомственности в другие правоохранительные органы", - уточнил он.

"В настоящее время органами прокуратуры, по результатам рассмотрения жалоб, которые поступили к нам, принято пять решений (постановлений) об отказе в возбуждении уголовного дела", - отметил представитель прокуратуры.