ЦИК и Генпрокуратура спихивают друг на друга жалобы депутатов

Ранее обращения Андрея Павловского (фракция «БЮТ-Батькивщина»), Александра Черноморова (фракция Партии регионов), Валерия Кальченко (фракция «БЮТ-Батькивщина»), Сергея Пашинского (фракция «БЮТ-Батькивщина»), Сергея Подгорного (фракция «БЮТ-Батькивщина»), Олега Тищенко (фракция «БЮТ-Батькивщина»), Константина Бондарева (фракция «БЮТ-Батькивщина»), Кирилла Куликова (фракция НУ-НС) и Александра Стешенко (фракция «БЮТ-Батькивщина») относительно нарушений избирательного законодательства поступили в Центризбирком от Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, ЦИК сегодня на заседании решила вернуть в Генеральную прокуратуру обращения всех этих народных депутатов для проведения проверки.

«Указанные обращения содержат информацию о нарушениях законодательства о выборах народных депутатов Украины и нарушениях, которые имели место до начала избирательного процесса, в частности в части проведения предвыборной агитации», - сказала секретарь ЦИК Татьяна Лукаш.

ЦИК в своем решении отмечает, что, в соответствии с ч.1 ст.114 закона о выборах народных депутатов, предусмотрена уголовная и административная ответственность лиц, виновных в нарушении избирательного законодательства.

При этом ЦИК также ссылается на ч.2 ст.61 закона о выборах народных депутатов, согласно которой избирательная комиссия должна уведомить правоохранительные органы в случаях выявления нарушений для проведения проверки и реагирования в соответствии с законом.

«Поэтому проверка изложенных в заявлениях или сообщениях сведений о возможных признаках совершения преступления, принятие по ним решений, выявление ответственности выходит за пределы полномочий ЦИК. Уголовно-процессуальным кодексом Украины установлено, что решение подобных вопросов относится к исключительной компетенции уполномоченных на то органов», - сказала Т.Лукаш.