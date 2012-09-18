ВР намерена разрешить иностранцам приобретать в собственность землю в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 347 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается норма, по которой иностранцы и лица без гражданства могут обретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в пределах населенных пунктов, а также на земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, на которых расположены объекты недвижимого имущества, принадлежащие им на праве частной собственности.

В законопроекте предусмотрено, что земельные участки могут передаваться в аренду гражданам и юридическим лицам Украины, иностранцам; лицам без гражданства; иностранным предприятиям, предприятиям, в уставном (составном) капитале которых есть иностранная инвестиция (совместные предприятия, предприятия с иностранными инвестициями), юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств, иностранным государствам, международным правительственным и неправительственным организациям.

Также в законопроекте предусмотрено, что иностранные государства, международные правительственные и неправительственные организации, заинтересованные в приобретении земельных участков в собственность из земель государственной или коммунальной собственности, подают ходатайство в Кабинет министров Украины.

Согласно законопроекту юридические лица, основанные по законодательству Украины, могут приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения в случае: приобретения по гражданско-правовым договорам; внесения земельных участков основателями (участниками) таких лиц в уставный (составной) капитал; принятия наследства; возникновения других оснований, предусмотренных законом.