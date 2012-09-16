Хорошковский: Со всеми соседями нужно иметь хорошие отношения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Хорошковский заявил сегодня в Ялте на 9-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Нас сегодня пытаются подтолкнуть к выбору: Европейский Союз или Таможенный союз. Ответ очень прост: кто не хочет жить в мире и дружбе с соседями? Это базовая ценность. Со всеми соседями нужно иметь хорошие отношения. С одной стороны, у нас есть большой стратегический партнер - Российская Федерация, с другой стороны есть Европейский Союз, границы которого проходят по нашим западным границам. Это не вопрос выбора геополитического или геостратегического», - сказал В.Хорошковский.

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По его словам, чтобы не было сомнения, куда двигаться Украине, необходимо учитывать мнение граждан.

«Все опросы говорят, что от 54% до 60% населения поддерживают наше движение в Европейский Союз. Любой политик, который противопоставится этому заданию, не сможет долго существовать на политической арене. Мы двигаемся к европейскому сообществу… Мы верны своей стратегии», - сказал первый вице-премьер.