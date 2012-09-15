Хорошковский сказал Райс, что в Украине все политсилы имеют равный доступ к СМИ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.Хорошковского, об этом шла речь на встрече первого вице-премьера и экс-госсекретаря США сегодня в рамках форума Ялтинской европейской стратегии.

Стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Украине, в частности, подготовку к парламентским выборам. Первый вице-премьер-министр Украины отметил, что проведение открытых и прозрачных парламентских выборов относится к приоритетным задачам власти. По его словам, сегодня все политические силы имеют равный доступ к средствам массовой информации, которая является основой для проведения конкурентной предвыборной борьбы.

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Во время встречи стороны также уделили значительное внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества. В.Хорошковский подчеркнул необходимость активизации сотрудничества между Украиной и США в сфере торговли и инвестиций. «Нам необходим импульс в торгово-экономической плоскости. Это укрепит двусторонние взаимоотношения, а также поможет уменьшить влияние европейского экономического кризиса на национальную экономику», - добавил первый вице-премьер.