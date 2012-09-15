Во Львове презентовали русскоязычную Библию с иллюстрациями Дали

Об этом сообщили УНИАН организаторы Форума.

Как отмечается в сообщении, тираж Библии ограниченный - всего 500 экземпляров, издание на русском языке содержит 105 иллюстраций. Чтобы их напечатать, издатели использовали семицветную печать. Книгу создавали в трех странах: Словакии, Германии и Чехии – за рубежом выполнили кожный переплет, а также оттиск подписи Дали, позолоченный, с драгоценными инкрустациями.

Содержит Библия Старый и Новый Заветы, которые суммарно составляют 900 страниц формата 35x47 см. Весит «Книга Книг» 15,5 кг.

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В Зеркальный зал Дворца Потоцких, где проходила демонстрация, представители харьковского издательства «Клуб семейного досуга» внесли свой «Проект года», запакованный в деревянный ларец со стеклянной крышкой. Листал издание демонстратор в перчатках, чтобы не запачкать белизну страниц отпечатками пальцев”, - отмечается в сообщении.

История создания книги такова: коллекционер Джузеппе Альберетто, страстный почитатель творчества Дали и истовый христианин, предложил художнику проиллюстрировать Библию и Сальвадор Дали, в мотивах картин которого все чаще появлялись библейские мотивы, согласился. За два года он создал 105 полотен, и в 1965 году в Италии ограниченным тиражом появляются первые экземпляры такой Библии. В 90-х ее издали в Германии, в начале 2000-х – в Чехии и Словакии. Несмотря на неординарность Сальвадора Дали, Библию признает католическая церковь, а у Папы Бенедикт XVI она есть в коллекции.

Книгу будут издавать по заказу, причем заказчик имеет возможность выбрать любимый драгоценный камень для инкрустации оттиска подписи великого художника.