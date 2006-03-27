Выборы мэра Кировограда могут признать недействительными

После подсчета голосов выборы городского председателя Кировограда могут быть признаны недействительными.

Как передает корреспондент УНИАН с таким заявлением сегодня в Кировоградском пресс-клубе выступил кандидат в мэры Александр НИКУЛИН.

По его словам, согласно неофициальным данным, около 20 тысяч человек “были подкуплены” Либеральной партией Украины и ее кандидатом на должность городского председателя Александром ТАБАЛОВЫМ в канун выборов и еще около 3-х тысяч - непосредственно в день голосования.

„Существует вероятность, что благодаря таким манипуляциям, за них проголосует около 10% избирателей, что будет основанием для обжалования результатов”, - отметил А.НИКУЛИН. Он добавил, что повторного голосования не избежать, если кандидат от либералов выиграет выборы.

„Ведь ТИК Кировограда сняла А.ТАБАЛОВА с регистрации, а СПУ и блок „Наша Украина” готовят иски в суд на его неправомерные действия во время выборов”, - рассказал А.НИКУЛИН.

Как сообщал УНИАН, Территориальная избирательная комиссия Кировограда 26 марта около 22.00 отменила регистрацию кандидата на должность городского председателя, директора ЗАО „Формула смаку” А.ТАБАЛОВА, а также отменила свое решение о регистрации кандидатов в депутаты в городской совет от Либеральной партии Украины. Как сообщил член ТИК Кировограда Андрей КРИВУЛЯК, таким образом, комиссия удовлетворила жалобу представителя другого субъекта избирательного процесса – „Блока Александра НИКУЛИНА”.

Как было заявлено в жалобе, во время проведения выборов на территории почти всех избирательных участков Кировограда официальными наблюдателями от разных политических сил было зафиксировано то, что часть проголосовавших избирателей выходили из участков, подходили к автомобилям с отметкой „Пресса. Формула смаку” и получали деньги в качестве вознаграждения за отданный голос за А.ТАБАЛОВА.

А.ТАБАЛОВ обвинение в свой адрес отвергает. Он заявил, что 250 внештатных работников корпоративной газеты его предприятия „Формула смаку” выполняли на участках контролирующую функцию.