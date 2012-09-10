Преемник Тейшейры вручил верительные грамоты Януковичу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент также принял верительные грамоты от вновь назначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов иностранных государств. В частности, верительные грамоты главе Украинского государства вручили Чрезвычайные и Полномочные Послы: Федеральной Республики Нигерия Франк Нгози Исох, Киргизской Республики Улукбек Чиналиев, Федеративной Республики Германия Кристоф Вайль, Эстонской Республики Сулев Каннике, Арабской Республики Египет Усама Тауфик Юсеф Бадр.

В.Янукович пожелал дипломатам успешной работы в Украине. «Чтобы та работа, которую вы будете выполнять, шла в пользу нашим странам», - сказал Президент.

В настоящее время, подчеркнул глава государства, в Украине реализуются реформы во многих сферах жизни - они, в том числе, касаются развития демократических институтов, политической системы, гражданского общества. Продолжается также работа над сближением национального законодательства с европейским, добавил он.

В.Янукович отметил, что готов к постоянному диалогу с дипломатами, в частности по экономическим вопросам. Он также обратил внимание дипломатов на сотрудничество с бизнесом, которое ведется в рамках Совета отечественных и иностранных инвесторов при Президенте Украины.

Как известно, предшественник Я.Томбиньского на должности Посла, Председателя Представительства Европейского Союза в Украине - португальский дипломат Жозе Мануэль Пинту Тейшейра - был назначен на эту должность в октябре 2008 года.

Справка УНИАН. Я.Томбиньский родился в 1958 году в Кракове (Польша). Окончил Ягеллонский университет, где изучал немецкую филологию и историю. В молодости занимался фехтованием и был вице-чемпионом Польши в одной из разновидностей этого вида спорта.

Дипломатическую карьеру начал в 1990 году в должности секретаря посольства в Праге (до 1995 года), после чего работал послом в Словении (до 1998), директором европейского департамента МИД (до 2001 года) и послом во Франции - до 1 февраля 2007 года, когда был назначен руководителем постоянного представительства Польши в Европейском Союзе.

Представлял Польшу в комитете постоянных представителей COREPER II, который занимается вопросами Совета ЕС.

Я.Томбиньский знает пять иностранных языков: немецкий, английский, французский, словенский и чешский. Женат, имеет десять детей.