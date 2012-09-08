Пшонка объяснил, почему он «член команды Януковича»

Суть заявления Генерального прокурора Виктора Пшонки о том, что он является членом команды по выполнению решений Президента сводилась к тому, что он как Генеральный прокурор будет поддерживать Президента, как гаранта Конституции, в проведении правовых реформ в государстве. Об этом Виктор Пшонка заявил в эфире ток-шоу «Портреты с Сергеем Дорофеевым» на «5 канале».

«Сводилась эта фраза к тому, что я понимаю как Генеральный прокурор – Президент гарант Конституции, и, естественно, я как Генеральный прокурор, который в стране надзирает за точным и единообразным исполнением закона, должен в этом поддерживать Президента. Эта фраза была сказана тогда, когда Президент инициировал правовые реформы, особенно уголовной юстиции, и конечно, как Генеральный прокурор я поддерживал и поддерживаю всё это реформирование – вот глубина этой фразы», – заявил Пшонка.